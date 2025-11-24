Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde esnaf ve vatandaşların yer aldığı 'Hatıran Yeter' temalı Öğretmenler Günü videosu, sosyal medyada beğeni topladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan 'Hatıran Yeter' temalı video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İnebolu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sümeyye Birinci'nin koordinesinde, yönetmenliğini Mustafa Gökhan Aydemir'in yaptığı projede ilçe esnafı ve vatandaşlar gönüllü olarak kamera karşısına geçti.

'Her mesleğin temelinde bir öğretmenin emeği vardır' vurgusuyla hazırlanan videoda, öğretmenlerin bireylerin hayatında bıraktığı izler duygusal bir anlatımla işlendi. Kısa sürede binlerce beğeni alan video, sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı ve öğretmenlere duyulan minneti bir kez daha gözler önüne serdi.