Anadolu'nun iki ucundaki öğrenciler, öğretmenlerinin habersiz şekilde yürüttüğü bir organizasyonla bir araya gelerek hem anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi hem de sürpriz bir kutlamaya imza attı. Bu buluşma, duygu dolu anlara sahne olurken iki okul arasında 'mektup kardeşliği'nin temelini attı.

Karabük Şehit Metin Arslan İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, Öğretmenler Günü kapsamında örnek bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek hem kendi öğretmenlerine unutulmaz bir sürpriz hazırladı hem de Siirt'in Tulumtaş ilçesindeki köy okulunda öğrenim gören öğrencilere ulaştı.

Proje kapsamında Karabük'teki 2/C sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Aylin Doğmaz adına Siirt Tulumtaş Millî Egemenlik İlkokuluna kapsamlı bir kitap bağışında bulundu. Kitaplarla birlikte gönderilen yaş pasta ise köy okulundaki öğrencilerin yüzlerini güldürerek tatlı bir kutlama yapmalarını sağladı.

Asıl duygusal anlar ise hazırlanan kutlama videolarının izlenmesi sırasında yaşandı. Her iki okulun öğrencileri, birbirlerinin varlığından habersiz bir şekilde, kendi öğretmenleri için içten birer Öğretmenler Günü videosu çekti. Videolar gösterildiğinde Tulumtaş Millî Egemenlik İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Sever, öğrencilerinin sevinç dolu mesajlarını izlerken duygulandı. Şehit Metin Arslan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Aylin Doğmaz da kendisi adına hazırlanan videoları izlerken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Öğrenciler videolarla ilgili olarak, 'Videoları izlediğimizde hem öğretmenimiz hem de bizler büyük bir duygu yoğunluğu yaşadık. Yüzlerce kilometre ötedeki çocukların mutluluğuna vesile olmak, bu mesleğin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi.' ifadelerini kullandı.

Yapılan iyilik köprüsü sadece bir günlük kutlamayla sınırlı kalmadı. Her iki okuldaki öğrenciler, yine birbirlerinden habersiz olarak 'mektup kardeşliği' başlattı. Böylece doğu ve batıdaki öğrenciler arasında kalıcı bir dostluğun temelleri atıldı. Artık çocuklar, birbirlerine gönderecekleri mektuplarla hikâyelerini, hayallerini ve günlük yaşamlarını paylaşacak.

Bu anlamlı proje, Öğretmenler Günü'nün yalnızca öğretmenleri anma günü olmadığını; aynı zamanda eğitimde dayanışmanın, iyiliğin ve çocuk kalplerinin birleşmesinin en güçlü örneklerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.