Muş'un Hasköy ilçesinde geçtiğimiz yıl Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere saksıda çiçek hediye eden Kaymakam İsmail Güney'e bir yıl sonra aynı çiçek büyümüş haliyle hediye edildi. Yapılan sürprizle mutlu olan Kaymakam Güney, öğretmenlere verilen küçük bir hatıranın böylesine anlamlı bir şekilde geri dönmesinin kendisini çok memnun ettiğini belirtti.

Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, geçen yıl Kaymakam Güney'in öğretmenlere hediye ettiği çiçeklerden birini teslim alarak büyük bir özenle yetiştirdi. Aradan geçen bir yılın ardından bu yılki Öğretmenler Günü programında Kaymakam Güney ile bir araya gelen Bozyel, büyüttüğü çiçeği Kaymakam Güney'e takdim etti. Bozyel'in sürprizi karşısında duygulanan Kaymakam Güney, öğretmenlere verilen küçük bir hatıranın böylesine anlamlı bir şekilde geri dönmesinin kendisini çok memnun ettiğini belirtti.

Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel ise, 'Bugüne özel olarak sayın kaymakamımıza küçük bir sürpriz hazırlamak istedik. Geçtiğimiz yıl ilçemizde görev yapan tüm öğretmenlerimize küçük bir saksı içinde tek yapraklı bir tomurcuk çiçek hediye etmişlerdi. Biz de o çiçeği teslim aldığımız günden bu yana tıpkı bir öğrenciyi yetiştirir gibi sabırla, emekle ve sevgiyle büyüttük, gözümüz gibi baktık. Program sırasında o çiçeği yeniden kendilerine takdim ettiğimizde sayın kaymakamımızın ne kadar duygulandığına hep birlikte şahit olduk. Aynı duyguyu bizler de yaşadık. Bu an, bugün burada bulunan tüm misafirlerimiz için anlamlı ve unutulmaz bir hatıra olarak kalmış oldu. Bu güzel günü paylaştığımız tüm katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyorum' dedi.