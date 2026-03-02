Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No'lu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, İstanbul’da bir lisede meydana gelen ve öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Yıldız, okullarda artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, “Okullarımızda şiddete hayır! Eğitimciler sahipsiz değildir!” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi’nde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda, 11. sınıf öğrencisi olduğu belirtilen ve disiplin sorunları bulunduğu ifade edilen bir öğrencinin kesici aletle saldırı gerçekleştirdiği, iki öğretmen ile bir öğrencinin yaralandığı hatırlatıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik’in tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

“Öğretmenler Can Güvenliği Endişesiyle Görev Yapamaz”

Yıldız, açıklamasında eğitim kurumlarının şiddetin değil güvenin ve huzurun mekânı olması gerektiğini vurgulayarak, öğretmenlerin can güvenliği endişesi taşıyarak görev yapmak zorunda bırakılamayacağını ifade etti. Hayatını kaybeden öğretmene Allah’tan rahmet dileyen Yıldız, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı temennisinde bulundu; yaralı öğretmen ve öğrenciye acil şifalar diledi.

Yetkililere Çağrı

Basın açıklamasında yetkililere yönelik şu talepler sıralandı:

Okullardaki güvenlik tedbirlerinin ivedilikle gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi

Riskli durumlara karşı erken uyarı ve etkili müdahale mekanizmalarının kurulması

Disiplin süreçlerinin daha caydırıcı ve koruyucu bir anlayışla ele alınması

Eğitim çalışanlarının güvenliğini esas alan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi

Yıldız, “Şiddetin hiçbir türü meşru değildir. Öğretmene uzanan el aslında geleceğimize uzanmıştır. Eğitimcilerimizin can güvenliği devletin ve toplumun ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No’lu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız benzer olayların tekrar yaşanmaması için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.