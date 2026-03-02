Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Saya Park AVM’de düzenlenen Ramazan Şenlikleri Programı’na katılarak öğrenciler, veliler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören program, Ramazan ayının manevi atmosferini kültürel etkinliklerle buluşturdu.

Öğrencilerin sahne performanslarıyla renklenen etkinlikte kukla gösterisi ve geleneksel meddah anlatımı izleyicilerden büyük beğeni topladı. Çocuklara yönelik düzenlenen ebru çalışmaları ve çeşitli atölyeler, miniklerin hem eğlenmesini hem de geleneksel sanatlarla tanışmasını sağladı.

Programda öğrenciler tarafından sergilenen sema gösterisi ile geleneksel kıyafetlerle icra edilen davul performansı salondan alkış aldı. Sahne alan sanatçıların seslendirdiği tasavvuf musikisi dinletisi ise katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.

Etkinlik alanını gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, çocuklarla sohbet ederek çeşitli armağanlar takdim etti. Velilerle de bir araya gelen Özdemirci, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, kültürel değerlerin yaşatılmasında bu tür organizasyonların önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen Ramazan Şenlikleri Programı, sahne gösterilerinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. İl Millî Eğitim Müdürü Özdemirci’ye program boyunca Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Uçar , il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri eşlik etti.