Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinesinde yürütülen Odak Mersin Projesi kapsamında faaliyet gösteren Mersin Tarım-Gıda-Hayvancılık Odak Çalışma Kurulu, şubat ayı toplantısını Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirdi.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, enstitünün yapılanması ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Program kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü katkılarıyla kurulan Faydalı Böcek Üretim Laboratuvarı da incelendi.

Yılda 400 bin faydalı böcek üretilecek

Mersin ve Akdeniz Bölgesinin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan turunçgillerde zararlılarla mücadele amacıyla kurulan laboratuvarda yılda 400 bin faydalı böcek üretilmesi hedefleniyor. Üretilen böceklerin sahada çiftçilerin kullanımına sunulması planlanıyor.

Bu uygulamayla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının korunması, bitki koruma ürünlerine yapılan harcamaların düşürülmesi ve daha sağlıklı, kaliteli ürün elde edilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılmasıyla çevre dostu üretim modelinin güçleneceğini ifade etti.

Narenciye süreçleri bilimsel modelle ele alınıyor

Kurul üyeleri ayrıca, Çukurova Kalkınma Ajansı destekleriyle MTSO, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında kurulan Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Bilimsel bir narenciye işleme tesisi olarak planlanan merkezde, hasattan depolama ve sarartma süreçlerine kadar tüm aşamalar simülasyon modeliyle değerlendiriliyor. Yapılan çalışmalarla narenciyede kayıpların azaltılması ve süreç verimliliğinin artırılması hedefleniyor.