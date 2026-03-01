Mersin'in Mut ilçesinde doğada kendiliğinden yetişmesinin yanı sıra son yıllarda kültür bitkisi olarak da yetiştirilen nergis çiçekleri, kış ortasında baharı yaşatırken, kadınların yeni gelir kaynağı oldu.

Mut ilçesinde doğayı beyaza bürüyen nergis çiçekleri, kokusuyla olduğu kadar görüntüsüyle de bahar özlemini gidermeye yetiyor. Aralık ayında başlayıp mart ayında sona eren nergis çiçekleri, kokusu ve görüntüsüyle satışı kolay olan bir çiçek.

Nergis çiçeği, çiçeklerin içerisinde en güzel kokuya sahip olan ve en hassas çiçeklerden birisi olarak tanımlanıyor. Halk dilinde fulya şeklinde de isimlendirilen nergis, bazı yerlerde ise aşk çiçeği olarak biliniyor.

Mut ilçesinde üretici Güllü Topal, 2 dönümlük bahçesinden 4 bin boğum nergis hasat etmeyi umduğunu söyledi. Her bir boğumda 50 adet nergis çiçeği olduğunu ve 200 liradan sattığını belirten Topal, 'Ben bu işi bir yıldır yapıyorum. Soğanlarımı diktim bu senede çiçekleri oldu. Çiçeklerde bir boğumda 50 tane var ve 200 liraya veriyorum. Seneye inşallah daha çok verecek. Çiçeklerinden ve soğanlarından yararlanacağım, onlar çoğalacak. Çok güzel bir meslek ve çok severek başladım. Mis kokulu çiçeklerimizle böyle devam edeceğim. Çevreme de köylülerime de tavsiye ediyorum. Zaten çok heveslendiler, gördüler onlarda dikmeyi düşünüyorlar. Geçimimin bir kısmını bununla sağlayacağımı düşünüyorum. İleriki yıllarda daha da çoğaltacağım, soğanlarından ekip çoğaltacağım. Daha büyük bir geçim sağlayacağız artık bu sayede, herkese tavsiye ediyorum' dedi.