Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Plan ve program dâhilinde kaldırım, kilit taşı ve bordür yenileme çalışmalarına devam eden ekipler, geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı hasarları da gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Hazırlanan çalışma takvimi doğrultusunda sahada görev yapan ekipler; Nusratiye, Güneş ve Şevket Sümer mahallelerinin muhtelif sokaklarında kilit taşı ve kaldırım tamiratı gerçekleştiriyor. Zamanla deforme olan ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen alanlarda yürütülen çalışmalarla hem yaya güvenliğinin artırılması hem de mahallelerin estetik görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Hal ve Gündoğdu mahallelerinde, sağanak yağışların ardından yollarda oluşan çukur ve bozulmalar hızla gideriliyor. Ekipler, tespit edilen noktalarda dolgu ve sıkıştırma işlemleri yaparak ulaşımda yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırıyor.

Kırsal mahallelerde kapanan yollar açıldı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal yerleşim alanlarında da çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Anadolu, Bekirde, Civanyaylağı, Esenli ve Karacailyas mahallelerinde bazı yol, köprü, hendek ve geçitlerde çökme ve kapanmalar meydana geldi. İş makineleriyle bölgeye sevk edilen ekipler, kapanan yolları temizleyerek kaya ve dolgu malzemeleriyle güçlendirme çalışması yaptı. Bakım ve onarım faaliyetleri sonucunda ulaşıma kapanan güzergahlar yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmalarla özellikle kırsal bölgelerde tarımsal faaliyetlerin ve günlük yaşamın aksamamasının sağlandığı bildirildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe genelinde planlı ve hızlı bir müdahale anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Şener, 'Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hem rutin bakım-onarım çalışmalarını hem de aşırı yağışların oluşturduğu olumsuzluklara yönelik müdahaleleri eş zamanlı olarak sürdürüyor. Merkez mahallelerimizde kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmalarımız devam ederken, kırsal mahallelerimizde de kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtık. Amacımız, Akdeniz'in dört bir yanında yaşayan hemşerilerimizin güvenli ve konforlu ulaşım imkanına sahip olmasıdır' dedi.