Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçeler ve Tarsus'u kapsayan 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' ile afet risklerini azaltmayı, sağlıksız yapı stoğunu tespit etmeyi ve kentin dönüşüm sürecini etap etap planlamayı hedefliyor.

Mersin'de yaşayan tüm vatandaşların güvenli ve sağlıklı şekilde hayatını sürdürmesini sağlarken, kent estetiği ve altyapısını da güçlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geleceği inşa eden projelerini hayata geçiriyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü, daha dayanıklı ve güvenli bir Mersin için 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kent genelinde yaşanabilecek muhtemel bir afet riskine ve yaşanabilecek krizlere karşı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde önemli projelere imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi, geleceğe dair yol haritasını da bilimsel temellerde oluşturuyor. Kentin yapısını bütünlüklü bir yaklaşımla ele alan Büyükşehir Belediyesi, binlerce hektarlık alanda yürütülecek çalışmalarda kentin dönüşüm süreci için çok yönlü hedefleri esas alıyor. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli, altyapısı güçlü, sosyal donatıları yeterli ve çevreye duyarlı yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' hazırlıklarında dönüşüm etaplarını planlıyor.

Vatandaşların yaşam kalitesini, enerji verimliliğini, sosyal adaleti, iklim değişikliğine uyum sürecini ve ekonomik kalkınmayı bir arada ele alan Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda yürüttüğü çalışmalarda kent katılımını da önceliyor. Halkın görüş ve önerilerini bilimsel esaslarla birleştiren Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü, yeni bir dönüşüm modelinin çehresini 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' ile çiziyor. Kent yerleşimini incelemeye alan ve sağlıksız yapılara son verirken sadece yapı yenileme hedefiyle ilerlemeyen proje ekipleri, kısa, orta ve uzun vadeli uygulama takvimini masaya yatırarak, tüm çevresel etmenleri göz önünde bulunduruyor. Kurumlar arası iş birliği, yetki alanları, mevzuat detayları ve etapların planlanması gibi başlıklarda da hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, geleceğin Mersinini bugünden tasarlayarak, kent mirasını yeni nesillere dirençli ve güvenli şekilde bırakmayı hedefliyor.

'Bu belge ile kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin net bir yol haritası ortaya çıkacak'

Hazırlıkları devam eden 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' süreci hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Yaser Gündüz, kentsel dönüşüm süreç, proje ve uygulamalarının gelecek için bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için çalıştıklarını ifade eden Gündüz, 'Mersin'de merkez ilçelerimiz ve bunlara ilave olarak Tarsus ilçemizi kapsayacak olan, yaklaşık 30 bin hektar büyüklüğünde yerleşik alanları kapsayan 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' hazırlık sürecini, Aralık 2025 itibariyle başlattık. Bu çalışma ile öncelikle kentimizde afet riski taşıyan alanların, ruhsatsız ya da sağlıksız yapı stogunu bilimsel veriler ışığında tespit edeceğiz. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli, altyapısı güçlü, sosyal donatıları yeterli ve çevreye duyarlı yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin çok boyutlu yapısına ve hedeflerine de değinen Gündüz, 'Hazırlanacak strateji belgesi ile kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin net bir yol haritasının ortaya konması, kurumlar arası görev ve sorumluluk paylaşımı, finansman modellerinin ve uygulama araçlarının geliştirilmesi, etapların planlaması ortaya konacaktır' diye konuştu.

'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlıkları 3 etaptan oluşacak'

'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' hazırlıklarının 3 etaptan oluşacağını belirten Gündüz, ilk etapta yürütülecek analiz çalışmalarını detaylandırdı. Kentin doğal ve fiziki verilerinin inceleneceğini ifade eden Gündüz, 'Kentin gelişme eğilimleri ve imar yapılarının irdelenmesi, yerel ve merkezi idareler bünyesinde sürdürülen projelere ilişkin verilerin toplanması, sosyal demografik ve ekonomik yapının incelenmesi, bu veriler ışığında da amaca yönelik analiz çalışmalarının yapılması ile raporun tamamlanması birinci aşamayı oluşturacaktır' ifadelerini kullandı.

2. aşamada ise öncelikli alanların belirleneceğine ve kurumlar ile iş birliği planlamalarının masaya yatırılacağını belirten Gündüz, 'Son aşamada ise hazırlanan strateji belgesinde belirlenen önem ve öncelik sıralamasına, kentsel dönüşüm projelerinin uygulama süreçlerine ilişkin takvime, uygulama araç ve finansman modellerine yer veren uygulama rehberi hazırlanacaktır' sözlerini kaydetti.

'Kentsel dönüşüm süreci, şeffaflık ve ortak akıl anlayışıyla sürdürülecek'

Sürecin en önemli unsularından birinin kent katılımı olduğunu dile getiren Gündüz, 'Özellikle kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülmesinde yerel halkın görüş ve beklentileri ile hak sahiplerinin katılımı sağlanacak. Sosyal adaleti ve kentle bütünleşmeyi önceleyen bir dönüşüm modeli hayata geçirilecek. Mersin'i daha güvenli, dirençli, yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için attığımız bu adım; şeffaflık ve ortak akıl anlayışıyla, kararlılıkla ve memnuniyetle sürdürülecek. Bu strateji belgesi sadece bugünün değil, gelecek nesillerin Mersin'ini inşa etme iradesinin somut bir göstergesi olacaktır' diye konuştu.