Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 3 aylık drama atölyesi, çocukların sahnelediği 'Kırmızı Bantlı Kız' oyunu ile tamamlandı. Farklılıklara saygı ve empati temasıyla sahnelenen gösteri, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından gerçekleştirilen Drama Oyun Çıkarma Atölyesi, üç aylık eğitim sürecinin ardından sahnelenen 'Kırmızı Bantlı Kız' adlı tiyatro oyunu ile tamamlandı. Haftanın belirli günlerinde düzenli olarak uygulamalı drama eğitimi alan çocuklar, süreç boyunca özgüven kazanma, birlikte üretme, empati kurma ve ekip ruhunu deneyimleme fırsatı buldu. Yoğun prova sürecinin ardından sahneye çıkan çocuklar, başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Masal kahramanlarının eğlenceli bir balosunda geçen oyunda, kendini farklı hissettiği için dışlandığını düşünen Kırmızı Bantlı Kızın hikayesi üzerinden, farklılıklara saygı, empati kurma ve hataları fark ederek telafi etmenin önemi vurgulandı. Dostluk ve anlayış mesajı veren oyun, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gösteri sonunda çocuklara katılım belgeleri takdim edildi. Tarsus Belediyesi, çocukların sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan Uygulamalı drama eğitimlerini sürdürmeye ve yeni gruplarla daha fazla çocuğu sanatla buluşturmaya devam edecek.