Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Haydi Gençler Tiyatroya' projesi kapsamında sahnelediği 'Bilge Hekim Lokman' oyunu, 10 temsilde 2 binin üzerinde gence ulaşarak tiyatro sevgisini kentin tüm ilçelerine yayıyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Haydi Gençler Tiyatroya' projesi kapsamında sahnelediği 'Bilge Hekim Lokman' adlı oyunla, gençleri tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. 6 Kasım'da prömiyer yapan oyun, kısa sürede 10 temsil gerçekleştirerek 2 binin üzerinde genç seyirciye ulaştı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu, yalnızca gençlere değil, her yaş grubuna hitap eden oyunlarıyla 7'den 70'e herkesi sanatla buluşturuyor. Son olarak Mezitli Kültür Merkezinde sahnelenen oyunda ortaokul öğrencileri salonu doldurarak büyük ilgi gösterdi. Kentin tüm ilçelerinde sahnelenen ve 9-17 yaş aralığındaki gençlere yönelik hazırlanan 'Haydi Gençler Tiyatroya' projesi, okullardan gelen talepler doğrultusunda programlanıyor. Proje ile çocuklara ve gençlere tiyatro kültürünün kazandırılması, aynı zamanda gençlerin bilinçli birer tiyatro seyircisi olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Oyunda, hayatının bir dönemini Çukurova'da geçirdiği rivayet edilen 'Lokman Hekim'in hikayesi sahneye taşınıyor. Lokman Hekim'in yaşantısı, tanık olduğu ve rivayet edilen hikayeler seyirciye aktarılıyor.

'Haydi Gençler Tiyatroya projemizle, 2 binin üzerinde tiyatro seyircisine ulaştık'

Şehir Tiyatrosu Oyuncusu ve Bilge Hekim Lokman oyununun yönetmeni Berkin Özuyanık, 'Haydi Gençler Tiyatroya adlı projemiz kapsamında, 6 Kasım günü prömiyer yaptık. Bu zamana kadar 10 temsil yaptık. 2 binin üzerinde genç tiyatro seyircisine ulaştık. 9-17 yaş aralığında sunduğumuz bu projenin, aslında daha yetişkin olan insanlara da hitap ettiğini düşünüyoruz. Biz bu projeyle hem çocuklara tiyatro kültürünü aşılamak hem de bu topraklarda yetişmiş olan efsaneleri ve gelişen hikayeleri çocuklarımıza anlatmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda da gençleri tiyatro izleyicisi olarak yetiştiriyoruz. Mersin'in bütün ilçelerine gidiyoruz ve sezon boyunca gitmeye de devam edeceğiz' dedi.

Bilge Hekim Lokman oyunu hakkında da bilgi veren Özuyanık, 'Oyunumuz, hayatının bir dönemini burada geçirdiği rivayet edilen Lokman Hekim'in hikayesini anlatıyor. Çukurova'nın topraklarında, Kilikya denilen bölgeyi kapsıyor. Biz de onun yaşantısını, tanık olduğu ve rivayet edilen hikayeleri edebi bir dille anlatmaya çalışıyoruz' ifadelerine yer verdi.