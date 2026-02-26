Tarsus Belediyesi, Ergenekon Mahallesi'nde sel sonrası dere yatağında 1,5 metreye 1,5 metre ebatlarında 20 menfez döşeyerek yol geçişini kalıcı ve güvenli hale getirdi.

Tarsus Belediyesi tarafından Ergenekon Mahallesi'nde bulunan dere yatağında, yaşanan sel felaketinin ardından bölgede kalıcı ve dayanıklı bir çözüm için çalışmalar başlatıldı. İlk etapta geçişi sağlamak amacıyla yerleştirilen mevcut büzler kaldırılarak, yerine daha uzun ömürlü ve güçlü menfez imalatı gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 1,5 metreye 1,5 metre ölçülerinde toplam 20 menfez döşendi. Yapılan imalatla birlikte yol geçişi uzun yıllar hizmet verecek şekilde daha sağlam ve güvenli hale getirildi.

Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 'Yoğun yağış riskine karşı bölgede önceden tedbir alınmıştı. Sel sonrası ise daha kalıcı ve dayanıklı bir uygulamayı hayata geçirdik. Amacımız, benzer durumlarda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını sağlamak' ifadelerini kullandı.