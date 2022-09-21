Alınan bilgiye göre kaza, Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı, stat kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Arda Kılınç yönetimindeki 33 KOA 29 plakalı kamyonet ile Mehmet Altun’un (18) kullandığı 33 U 6752 plakalı motosiklet çarpıştı.

Mersin’in Mut ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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