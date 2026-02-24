Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Mersin’de dört hastanede mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Ramazan süresince belirlenen hastanelerde 17.00 – 23.30 saatleri arasında hafta içi her akşam poliklinik hizmetinin devam edeceği bildirildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

🕒 17.00 – 20.00 (Hafta içi her akşam)

Hizmet verilecek branşlar:

Kardiyoloji, Göz Hastalıkları, Gastroenteroloji, Radyoloji, Jinekolojik Onkoloji, Çocuk Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Gastroenteroloji Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon, Çocuk Alerji ve İmmünoloji, Nükleer Tıp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Perinatoloji, Çocuk Cerrahisi.

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi

🕒 17.00 – 21.00 (Hafta içi her akşam)

Branşlar:

Kardiyoloji, Göz Hastalıkları, Dahiliye, Genel Cerrahi, Nöroloji, Çocuk Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları.

Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

🕒 16.30 – 23.30 (Hafta içi her akşam)

Hafta içi her akşam 16.30 – 23.30 saatleri arasında 20 diş hekimi tarafından poliklinik hizmeti verilecek.

Mersin Toros Devlet Hastanesi

🕒 17.00 – 20.00 (Hafta içi her akşam)

Branşlar:

Gastroenteroloji ve Radyoloji.

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Ramazan ayında da vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz ve kolay erişimini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.