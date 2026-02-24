Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay , Aydıncık’ta bulunan Kelenderis Antik Kentinde yürütülen “Geleceğe Miras” kazı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Doğanay, ortaya çıkarılan mozaiklerin hem sanatsal hem de tarihi açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı.

Antik kentte yer alan Agora Bazilika’nın MS 5-6. yüzyıllara tarihlendiğini belirten Doğanay, yaklaşık 400 metrekarelik in situ mozaiğin gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti. Mozaiğin üzerinde insan ve hayvan figürlerinin yanı sıra bölgeye özgü kuş ve balık motiflerinin de betimlendiğini kaydetti.

Liman Mozaiği’nin ise yine MS 5-6. yüzyıllara ait olduğunu belirten Doğanay, yaklaşık 39 metrekare büyüklüğündeki mozaiğin kentin o dönemki haritasını tasvir ettiğini söyledi. Söz konusu eserin Türkiye’de tek, dünyada ise yalnızca üç örnekten biri olduğuna dikkat çekti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğanay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kelenderis Antik Kenti’nde yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla Mersin’imizin zengin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarıyoruz. Özellikle Liman Mozaiği, dünya ölçeğinde nadir örneklerden biri olması bakımından büyük önem taşıyor. Amacımız, bu eşsiz değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve kültür turizmine kazandırmaktır.”

Doğanay, çalışmalara katkı sunan kazı ekibine ve bilim insanlarına teşekkür ederek, başta Batman Üniversitesibünyesinde arkeolog-arkeometrist olarak görev yapan , Mahmut Aydın olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını iletti.