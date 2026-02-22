Mersin’in kültürel belleğine ışık tutan “Hatıralardaki Mersin / Sözlü Tarih Çalışmaları” adlı kitabın tanıtım programı, Mustafa Erim Mersin Kent Tarihi Müzesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Editörlüğünü Dr. Mustafa Erim’in yaptığı eser, Mersin’in yakın tarihine tanıklık eden isimlerin anlatımlarını kayıt altına alarak kent hafızasına kalıcı bir kaynak kazandırdı.

Yoğun Katılım Dikkat Çekti

Tanıtım programına Ak Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir , Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akmaz , Akdeniz, Mezitli ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Memur-Sen İl Başkan Vekili, çok sayıda il ve ilçe yöneticisi , STK temsilcileri ile sanat ve kültür camiasından davetliler katıldı. Katılımcılar, sözlü tarih çalışmasının Mersin’in sosyal ve kültürel geçmişini anlamak açısından önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

Programda konuşan Dr. Mustafa Erim, sözlü tarih çalışmalarının şehirlerin hafızasını canlı tutmada büyük rol oynadığını belirterek, “Mersin’i Mersin yapan değerleri, yaşayan tanıkların dilinden kayıt altına almak istedik. Bu çalışma, geleceğe bırakılmış bir kültürel mirastır” dedi.

Sözlü Tarihle Mersin’in Yakın Geçmişi

Hatıralardaki Mersin, Mersin’in farklı dönemlerine tanıklık etmiş 15 isimle yapılan derinlemesine görüşmelerden oluşuyor. Çalışmada yalnızca anılar değil; dönemin sosyal yapısı, eğitim hayatı, ticari faaliyetleri, mahalle kültürü, gündelik yaşam pratikleri ve kentin dönüşüm süreci de anlatıcıların bakış açısıyla kayıt altına alındı.

Kitapta yer alan anlatımlar sayesinde;

Eski Mersin’in mahalle yaşamı,

Liman ve ticaret kültürünün şehir hayatına etkisi,

Eğitim kurumlarının gelişimi,

Sosyal dayanışma ve komşuluk ilişkileri,

Kültürel etkinlikler ve sanat hayatı,

Şehrin mimari dönüşümü

gibi birçok başlık okuyucuya birinci ağızdan aktarılıyor.

Bu yönüyle eser, yalnızca nostaljik bir hatıra kitabı değil; aynı zamanda araştırmacılar, akademisyenler ve kent tarihi meraklıları için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Akademik Titizlikle Hazırlandı

Çalışmada sözlü tarih yöntemi akademik bir disiplin içinde ele alındı. Görüşmeler sistematik biçimde kayıt altına alınarak çözümlendi ve metinler bilimsel çerçevede düzenlendi. Böylece bireysel hatıralar, kolektif bir kent belleğine dönüştürüldü.

Eserde, anlatıcıların yaşam öyküleri üzerinden Mersin’in değişen sosyo-ekonomik yapısı da okunabiliyor. Kentin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşüm, bireysel tanıklıklar aracılığıyla daha somut ve insani bir boyut kazanıyor.

Kent Kimliğine Katkı

Tanıtım programında yapılan konuşmalarda, şehirlerin yalnızca fiziki yapılarla değil, insan hikâyeleriyle anlam kazandığına dikkat çekildi. Hatıralardaki Mersin, bu anlayışla hazırlanmış; geçmiş kuşakların deneyimlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Program sonunda katılımcılar, kitabın Mersin’in kültürel mirasını koruma ve yaşatma adına önemli bir adım olduğu görüşünde birleşti.

Kent belleğini diri tutan bu eser, Mersin’i anlamak isteyen herkes için değerli bir kaynak olarak raflardaki yerini aldı.

15 İsimle Yapılan Görüşmeler Kitaplaştırıldı

Çalışma kapsamında Mersin hakkında 15 kişiyle sözlü tarih görüşmeleri yapıldı. Kentin farklı dönemlerine tanıklık etmiş isimlerin hatıraları, anıları ve değerlendirmeleri titizlikle derlenerek kitap haline getirildi.

Görüşme yapılan isimler şunlar: