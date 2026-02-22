Mersin İl Milli eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen Liseler Arası “Korkma Gençliğin Ruhu Burada” temalı bilgi yarışmasının il finali programına katıldı.

Gençlerin millî ve manevi değerler doğrultusunda bilgi birikimlerini ortaya koyduğu yarışmada, farklı liselerden finale yükselen öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Yapılan değerlendirme sonucunda;

Yenişehir Eyüp Aygar Fen Lisesi il birincisi oldu.

Akdeniz Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus İclal Ekenler Anadolu Lisesi aynı puanı alarak il ikinciliğini paylaştı.

Erdemli Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise il üçüncüsü oldu.

Programda öğrencilerin heyecanına ortak olan İl Millî Eğitim Müdürü Özdemirci, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle andıklarını belirten Özdemirci, İstiklâl Marşı’nın milletimizin bağımsızlık ruhunun en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Yarışmaya katılarak emek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerin kendi nazarında birinci olduğunu ifade eden Özdemirci, gençlerin tarih bilinci, kültürel miras ve millî değerler konusunda donanımlı bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekti.

Bu tür organizasyonların öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirten Özdemirci, millî ve manevi değerler etrafında şekillenen etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Final programı, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.