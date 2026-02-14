TÜBİTAK BİDEP tarafından düzenlenen 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (2204-A) Adana Bölge Finali sonuçları açıklandı. Bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Mersinli öğrenciler, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Bölge finali sonucunda Mersin; 3 bölge birinciliği, 1 bölge ikinciliği ve 3 bölge üçüncülüğü olmak üzere toplam 7 ödül kazanarak yarışmaya damga vuran iller arasında yer aldı. Yarışmaya Mersin’den katılan 22 takım arasından dereceye giren projeler, kentin bilimsel üretim ve araştırma kültüründeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Üç Alanda Bölge Birinciliği

Mersin’in bölge birinciliği kazandığı projeler arasında:

Matematik alanında Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri Husam Obed, Umut Ege İnce ve Ahmet Said Kandıramaz, danışman öğretmenleri Mücahit Baybostan rehberliğinde birinci oldu.

Psikoloji alanında Toroslar Bilim ve Sanat Merkezi / Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi öğrencileri İlgin Gündoğan, Halit Kaş ve Akın Baykal, danışman öğretmenleri Hülya Okay danışmanlığında bölge birinciliği elde etti.

Teknolojik Tasarım alanında MTSO Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Özkul da bölge birincileri arasına adını yazdırdı.

Matematikte İkincilik

Bölge finalinde Mersin’e ikincilik getiren proje ise yine Matematik alanından geldi. Şehit Niyazi Ergüven Anadolu Lisesi öğrencileri Beyza Alemustan, Selinay Köleler ve Şenay Eflin Kahraman, danışman öğretmenleri Sermin Akgül rehberliğinde bölge ikincisi olmayı başardı.

Üç Farklı Alanda Üçüncülük

Mersin’in üçüncülük dereceleri ise farklı branşlarda elde edildi:

Matematik alanında Yahya Akel Fen Lisesi öğrencileri Ali Yiğit Kutlay ve Mehmet Metehan Kaya, danışman öğretmenleri Gülsen Tan rehberliğinde bölge üçüncüsü oldu.

Biyoloji alanında Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri Bilge Öztürk ve Defne Sönmez, danışman öğretmenleri Ülgen Vural danışmanlığında üçüncülük elde etti.

Coğrafya alanında Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Elif Taşpınar, Sena Dönmez ve Saadet Selin Oğuz, danışman öğretmenleri Semiha Zorlu rehberliğinde bölge üçüncüsü oldu.

İl Müdürü Özdemirci’den Öğrencilere Tebrik

Muhammed Özdemirci, Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen bölge finali kapsamında sergi alanını ziyaret ederek stantları tek tek gezdi ve öğrencilerle bir araya geldi. Proje sahibi öğrencilerden çalışmaların teknik detayları, araştırma yöntemleri ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgi alan Özdemirci, öğrencilerin bilimsel merakını ve çözüm odaklı proje üretme çabasını takdir ettiğini belirtti.

Özdemirci ayrıca dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül törenine de katıldı. Elde edilen başarıların Mersin adına gurur verici olduğunu ifade eden Özdemirci, bilimsel düşünce ve proje temelli çalışmaların eğitimdeki önemine dikkat çekerek yarışmaya katkı sunan tüm öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

Hedef Türkiye Finalleri

Bölge finalinde birincilik elde eden üç takım, başarılarını Türkiye finallerine taşıdı. Bu ekipler, 57. TÜBİTAK 2204 Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finalleri’nde hem Mersin’i hem de bölgeyi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye finallerinde yarışacak ekiplerin, Mersin’in bilimsel başarı grafiğini daha da yukarı taşıması bekleniyor.