Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Tarsus Üniversitesi arasında; eğitim, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeyi hedefleyen İş Birliği Protokolü, düzenlenen imza töreniyle resmen hayata geçirildi.

İmza törenine;

Oda Başkanımız Emin Levent TÜRKİLİ,

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali ÖZEN,

Odamız Temel Eğitim ve Staj Merkezi Sekreteri Umut ÖZYİĞİTOĞLU,

Tarsus Temsilcimiz Erhan ŞAHİN

ve Odamız Eğitim ve Proje Danışmanı Hatice İĞDE katıldı.

Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emin Levent Türkili imza töreninden sonra yaptığı açıklamada , '' Akademi ile meslek dünyasını buluşturan bu anlamlı iş birliğinin; kentimize, öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

Başta Tarsus Üniversitesi yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyoruz '' dedi.