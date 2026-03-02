Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azime Telli, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara ilişkin değerlendirmeleriyle ulusal televizyon kanallarında dikkat çekti.

Uluslararası ilişkiler ve jeopolitik alanındaki akademik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Telli, söz konusu gelişmeleri yalnızca güncel bir askeri müdahale çerçevesinde değil; bölgesel güç dengeleri, küresel stratejik rekabet ve uluslararası hukuk perspektifi içinde ele aldı. Telli, Orta Doğu’da uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik mimarisinin bu tür hamlelerle daha da hassas bir sürece girdiğini ifade ederek, yaşananların çok katmanlı bir jeopolitik yeniden konumlanmanın parçası olduğunu vurguladı.

Programlarda yaptığı değerlendirmelerde enerji güvenliği, ticaret yollarının sürdürülebilirliği ve bölgesel aktörlerin pozisyonlanmaları gibi başlıklara dikkat çeken Telli; özellikle Doğu Akdeniz ve Körfez hattında yaşanabilecek olası yansımaların, sadece bölge ülkelerini değil küresel ekonomik sistemi de etkileyebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Telli ayrıca, uluslararası hukuk normlarının ve diplomatik kanalların işletilmesinin önemine işaret ederek, kalıcı istikrarın askeri yöntemlerden ziyade müzakere, çok taraflı diplomasi ve bölgesel diyalog mekanizmalarıyla sağlanabileceğini dile getirdi. Türkiye’nin jeopolitik konumu itibarıyla süreci dikkatle izlediğini ve dengeli dış politika yaklaşımının önem kazandığını ifade eden Telli’nin analizleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ulusal yayın organlarında sergilediği akademik ve soğukkanlı değerlendirmeleriyle Prof. Dr. Azime Telli, hem Mersin’i hem de Mersin Üniversitesi’ni başarıyla temsil ederek, üniversitenin uluslararası meselelerdeki entelektüel birikimini bir kez daha kamuoyuna taşımış oldu.