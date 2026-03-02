Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte çocuklar, 'İki Bavul Dolusu' oyununu izledikten sonra Gezici Kütüphane Kitobüs'ü gezip keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. Kentin dört bir yanında çocuklar için sahnelenen 'İki Bavul Dolusu' adlı eğlenceli oyun, bu kez Mezitli Çocuk Kampüsü Çok Amaçlı Salonda ilkokul öğrencileri için sahnelendi.

Mezitli Şehit Yiğitcan Çiğa İlkokulu öğrencileri, etkinlik kapsamında önce dostluk, empati ve paylaşmanın öneminin eğlenceli ve düşündürücü bir dille aktarıldığı 'İki Bavul Dolusu' isimli tiyatro oyununu izledi. Ardından kampüs bahçesine park eden belediyenin gezici kütüphanesi 'Kitobüs'ü yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, kütüphane kuralları hakkında bilgi aldılar. Büyükşehir Belediyesinin sanat ve edebiyatı bir araya getiren etkinliği sayesinde çocuklar, keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.

'Çocuklar ilk defa gezici kütüphane ile karşılaştıkları için çok mutlulardı'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Kitobüs'te görev yapan Nurdane Eser, 'Bugün Mezitli Çocuk Kampüsüne ziyaretimizi gerçekleştirdik. Çocuklar tiyatro oyununu izledikten sonra, Gezici Kütüphane aracımızı gezdiler. Kitapları incelediler. Onlara kütüphane kurallarını anlattık. Çocuklar ilk defa gezici kütüphane ile karşılaştıkları için çok mutlulardı. Eğlendiler ve güzel bir gün geçirdiler' dedi.

Çocuklardan Deniz Elçin, 'Bugün arkadaşlarımla beraber tiyatro izledik, güzeldi. Arkadaşlığı, birlikten kuvvet doğduğunu anlatıyordu. Hapşu ve Pırasa'nın hikayesiydi. Tiyatro bitince gezici kütüphaneyi gezdik. Kitaplar vardı, inceledik. Kütüphane kurallarını öğrendik' dedi.

Elif Duru Özden tiyatro izlemeyi çok sevdiğini söyleyerek, 'Tiyatro çok güzeldi. Çok eğlendik. Arkadaşlığın önemini anlatıyordu. Ben tiyatro izlemeyi zaten çok seviyorum. O yüzden de hoşuma gitti. Tiyatro bitince gezici kütüphaneyi gezdik. İlk defa gezici kütüphane gördüm. Kitapların önemini anladım. Kütüphane kurallarını öğrendik' sözlerine yer verdi.