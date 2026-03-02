Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Mersin'in Mut ilçesi, çiçek açan kayısı ağaçlarıyla adeta beyaz gelinliğe büründü.

Mut ilçesinde yılın 12 ayından sadece 3 ay gibi kısa bir dönem kış mevsimi olarak geçen ilçede, baharın erken geldiği müjdesini kayısı ağaçları verdi. Türkiye'nin sofralık kayısıda yüzde 85'ini karşılayan Mut ilçesinde don olayı olmaz ise bu yıl rekoltesi yüksek bir yıl olacak.

Çiçek açan kayısı ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü. Ağaçlarda çiçeklerin bol olmasına sevinen bahçe sahibi İsmail Kaplan, 'Hava şartlarından dolayı sıcak gitmesi iklimi değiştirdi, kayısılar erken çiçek açtı. Ama 3-4 gündür olan soğuklardan dolayı da korku içindeyiz. İnşallah bir şey olmaz. Bundan sonra ne olur Allah'ın bileceği bir şey. Görüyorsunuz bahçelerimiz bembeyaz. 5-6 dönüm civarında bahçem var. Bahçesi 20 dönüm, 30 dönüm, 100 dönüm olanlar var. Bahçenin sulaması var, çapası var, budaması var, çeşit çeşit gübre atıyorsun. Dağdaki zeytin gibi değil ki kayısı' dedi.

Üreticinin don tehlikesine karşı tedirgin olduğu da belirtildi.