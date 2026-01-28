Mersin Üniversitesi, bilimsel üretim ve uluslararası iş birlikleri alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. MEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Ege öncülüğünde yürütülen uluslararası akademik çalışma, finans alanının en saygın bilimsel dergilerinden biri olan Financial Innovation’da yayımlandı.

İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’den bilim insanlarının ortak katkısıyla hazırlanan çalışma, Mersin Üniversitesi’nin küresel akademik standartlardaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. “The impact of financial innovation, economic complexity, and green technologies on natural resource management in EU countries” başlıklı makale;

2024 yılı itibarıyla 7,2 etki değerine sahip olan,

Sosyal Bilimler ve Matematiksel Metotlar kategorisinde 1. sırada,

İşletme ve Finans kategorisinde 9. sırada,

JCI verilerine göre İşletme-Finans alanında 4. sırada yer alan,

SSCI (Q1) sınıfındaki Financial Innovation dergisinde literatüre kazandırıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yol Gösterici Bulgular

Araştırmada, Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomik karmaşıklık, finansal inovasyon, döngüsel ekonomi ve yeşil teknolojilerin doğal kaynak yönetimi üzerindeki etkileri kapsamlı biçimde analiz edildi. Elde edilen bulgular, teknolojik gelişmelerin yol açabileceği olası “geri tepme” etkilerinden kaçınılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için etkileşimli ve bütüncül politikaların gerekliliğini bilimsel verilerle ortaya koydu.

“Bu Başarı, Güçlü Akademik Ortamın Bir Ürünüdür”

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İlhan Ege, iki yılı aşkın süredir uluslararası bir ekip ile proje üzerinde çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalışmada, doktora danışmanlığını yaptığım ve Üniversitemizden mezun olan iki bilim insanının yer alması benim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ayrıca 2025 yılında, yine bu çalışmanın yazarlarıyla birlikte SSCI (Q2) kategorisinde yer alan başka bir makalemiz de yayımlanmıştır. Bizlere her zaman destek olan ve uygun çalışma ortamı sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Erol Yaşar olmak üzere, mensubu olmaktan gurur duyduğum Mersin Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum. Üniversitemiz ve ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.”