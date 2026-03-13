Mersin Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda “Kurumsal Akreditasyon” belgesi almaya hak kazandı.

YÖKAK tarafından 12 Mart Perşembe günü yapılan resmi açıklamada, 2026 yılı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 39 üniversite kamuoyuyla paylaşıldı. Mersin Üniversitesi; Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ile Toplumsal Katkı başlıklarında gerçekleştirilen detaylı incelemelerin ardından 2 yıllık kurumsal akreditasyon almaya layık görüldü.

Bu başarıyla birlikte Mersin Üniversitesi’nin, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim verdiği, kalite güvence sistemlerini etkin şekilde uyguladığı ve sürekli iyileşme anlayışını benimsediği bir kez daha tescillenmiş oldu.

Rektör Yaşar: “Bu Başarı Ortak Emeğin Sonucudur”

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, elde edilen akreditasyon belgesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kalitenin bir hedef değil sürekli devam eden bir gelişim süreci olduğunu vurguladı.

Yaşar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Üniversitemize verilen bu akreditasyon belgesi, kalite odaklı ve özverili çalışmalarımızın en somut göstergesidir. Kurum kültürümüzün merkezine yerleştirdiğimiz kalite anlayışımızın bağımsız bir üst kurul tarafından tescillenmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin ve bizlere destek veren tüm paydaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucudur.”

Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında alınan 2 yıllık belgenin, üniversite için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Yaşar, önümüzdeki süreçte hedeflerinin 5 yıllık “Tam Akreditasyon” belgesini almak olduğunu ifade etti.

Hedef: Daha Güçlü Bir Kalite Sistemi

Mersin Üniversitesi, çağın gereksinimlerine uygun donanımlı bireyler yetiştirme ve ürettiği bilimsel bilgiyle topluma değer katma misyonunu kalite standartlarını geliştirerek sürdürmeye devam edecek.