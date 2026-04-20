Mersin’in Yenişehir ilçesinde eğitim veren Eyüp Aygar Fen Lisesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen GençTek Zirvesi’ne iki takımla katılarak önemli bir başarıya imza attı.

Okul öğrencilerinden Şebnem Ercan, Mert Ali Toksoy ve Ali Efe Oktay, güvenlik teknolojileri alanında geliştirdikleri yenilikçi iş fikirlerini Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sunma fırsatı buldu.

Hazırladıkları projeler ve ortaya koydukları girişimcilik vizyonuyla dikkat çeken öğrenciler, okullarını başarıyla temsil ederek gurur kaynağı oldu.

Geleceğin teknoloji üreticileri arasında yer almaya aday gençler tebrik edilirken, başarılarının devamı temenni edildi.