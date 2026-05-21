Bolu'da iki meslek lisesi öğrencisi, sağlık takibi ve konum izleme özelliklerini bir araya getiren çok fonksiyonlu bir akıllı saat geliştirdi. Özellikle çocuklar ile Alzheimer hastalarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan sistemin, ilk etapta iki ön sipariş aldığı belirtildi.

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince geliştirilen cihaz, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanıcıya ait sağlık verilerini kendi işlemcisi üzerinden değerlendirebiliyor. Yapay zeka tabanlı çalışan sistem, kullanıcının fiziksel verilerini zaman içinde analiz ederek kişisel sağlık profilini oluşturuyor. Geliştirilen akıllı saat nabız, vücut sıcaklığı, hareket ve benzeri verileri anlık olarak takip ederek olağan dışı değişimleri tespit etmeyi hedefliyor. Sistem ayrıca düşme algılama, konum bilgisi paylaşımı ve uzaktan izleme gibi özellikler de sunuyor. Geliştirilen sistem sayesinde özellikle uzakta yaşayan yaşlı bireylerin, Alzheimer hastalarının ve çocukların sağlık durumları uzaktan takip edilebiliyor. Üretilen saatin ilk etapta iki ön sipariş aldığı da öğrenildi.

'Hedefimiz seri üretime geçmek'

Projenin geliştiricilerinden 10. sınıf öğrencisi Yiğit Baycan, hedeflerinin seri üretime geçmek olduğunu vurgulayarak, 'Şu an dünyada bir ilk bu. Bu saati aslında Alzheimer hastaları ve küçük çocuklar için geliştirdik. Onlar için çok daha uygun bir sistem. İlk olarak saati kolumuza takıyoruz. Daha sonra IP adresine girildiğinde tüm bilgiler görüntülenebiliyor. Örneğin uzakta yaşayan yaşlı bir akrabamızın nerede olduğunu, nasıl durumda olduğunu hatta yere düşüp düşmediğini bile algılayabiliyor. Vücut ısısını, nabzını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Tamamen bağımsız. Hatta iki önemli avantajı daha var. İlk olarak yapay zeka destekli olması, ikinci olarak ise kendi veri setini oluşturabilmesi. Mevcut akıllı saatler bunu yapamıyor. Saatler kendi veri setini oluşturamazken bu sistem bunu başarabiliyor. Şimdi hedefimiz, ürünü biraz daha küçültüp seri üretime geçirmek' dedi.

'Mesafe fark etmeksizin tüm veriler bilgisayarda'

Cihazın teknik özelliklerine değinen 10. sınıf öğrencisi Emirhan Çelen ise 'Bu saat, insanın kan basıncını, nabzını, ortam sıcaklığını ve vücut sıcaklığını ölçebiliyor. Ayrıca bilekteki konumunu ve hareketlerini de algılayabiliyor. Uzak mesafe fark etmeksizin, saat kimde olursa olsun internet bağlantısı olduğu sürece bilgisayar üzerinden tüm verilere ulaşabiliyoruz' ifadelerini kullandı.