“Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik” çalışmaları kapsamında, Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Mersin Teknopark arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü doğrultusunda teknik gezi programı düzenlendi.

Program kapsamında Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mersin Teknopark’ı ziyaret ederek teknoloji ve girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere Teknopark’ın faaliyet alanları, iş ve istihdam olanakları ile kariyer fırsatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrenciler, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak önemli deneyimler edinme fırsatı buldu.

Teknik gezi sayesinde öğrencilerin teknoloji odaklı çalışma alanlarını yakından tanıması ve kariyer planlamalarına yönelik farkındalık kazanması hedeflendi.