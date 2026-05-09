SAHA 2026'da sergilenen yerli ve milli ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e herkes ürünlerle fotoğraf çektirdi, YILDIRIMHAN fuarın gözdesi oldu.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 5'inci gününde devam ediyor. Birçok yerli ve milli ürünün sergilendiği fuar bugün halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi, fotoğraflar çektirdi. Fuarda ürünlerin maketleri de dikkat çekti. 7'den 70'e herkes maketlerin yanında fotoğraf çektirdi.

Tayfun Fakı, 'Gurur duyoruz. Allah bunların devamını nasip etsin. YILDIRIMHAN'ı da göreceğiz inşallah' dedi.

