Kayseri'nin merkez Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Hıdırellez Gök Gözlemevi, 2025 yılında 16 bin 500 misafiri ağırladı. Astronom Tamer Akın, gökyüzüne olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından Erkilet Mahallesi'nde 2023 yılında faaliyete geçirilen Hıdırellez Gök Gözlemevi, uzaya meraklı Kayserilileri ağırlamaya devam ediyor. Özel astronomik olayların haricinde ayrıca ziyaret edilerek gökyüzünün izlenebildiği gözlemevine vatandaşın ilgisi de her geçen gün artıyor. 2025 yılında 16 bin 500 misafir ağırladıklarını ifade eden Gözlemevi Sorumlusu Astronom Tamer Akın, '2023 yılında Hıdırellez Gök Gözlemevimiz faaliyete geçti. Çocuklarımız randevu sistemiyle gelirler. Gündüzleri temel astronomi, güneş sistemiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Sadece güneş gözlemleri için yapılmış olan özel teleskopumuzla çocuklarımıza 150 milyon kilometre ötedeki Güneş'i canlı izletiyoruz. Akşam saatlerinde de çocuklarımız velilerimizle birlikte geliyor. Akşamları da Ay, Satürn, Mars, Jüpiter gibi hangi gezegen varsa gözlemlerini yapıyoruz. 2025 yılında ziyaretçi sayımızda 16 bin 500 kişiye ulaşmış olduk. Halk Günü etkinliklerimiz var; kanlı ay tutulması, güneş tutulması, meteor yağmurları gibi. Bu özel astronomi olaylarında da halkımız buraya gelerek, ücretsiz bir şekilde teleskopumuzla gösteri yapıyoruz' dedi.

'Hayatın sadece Kayseri olmadığını öğretiyoruz'

Önümüzdeki dönemin uzay çağı olacağını kaydeden Astronom Akın, 'Kayserili vatandaşlarımızın her geçen yıl astronomiye ilgisi biraz daha artıyor. Hıdrellez Köşkü Gök Gözlemevimiz çocuklarımıza hayatların sadece Kayseri olmadığını, hedeflerinin Türkiye değil, dünya değil, uzay olması gerektiğini söylüyoruz. Gerçekten 5-10 yıl sonra çocuklarımız uzay çağıyla tanışmış olacaklar. Çocuklarımıza geleceği görmeleri gerektiğini, 10-15 yıl sonra seçecekleri meslekler arasında bunları da düşünmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Astronom, astrolog olun demiyoruz ama daha kaliteli bir hayat yaşamaları gerektiğini anlatıyoruz. Amacımız çocuklarımıza uzay bilimlerini sevdirebilmek. Kayseri'den evrene bir pencere açmış oluyoruz' ifadelerini kullandı.