Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri tarafından geliştirilen uzaktan kumandalı 'SAR-14' su altı robotu, Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda sergilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Antalya'da gerçekleştirilen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılan Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri, geliştirdikleri 'SAR-14' isimli su altı robotuyla Bolu'yu temsil etti. Öğrencilerin uzun süren çalışmalar sonucu tasarlayıp ürettiği uzaktan kumandalı su altı robotu, yarışmanın Su Altı Robot Kategorisi'nde yer aldı. Yarışma alanında kurulan stantta sergilenen 'SAR-14', katılımcılar ve ziyaretçilerden ilgi gördü. Ayrıca yarışma alanında bulunan havuzda robotun uygulamalı tanıtımı yapıldı.