Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda yük asansörünün halatının kopması sonucu meydana gelen iş kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.40'ta Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 kişinin bulunduğu yük asansörü, yaklaşık 2 buçuk metre yükseklikteyken halatının kopması sonucu zemine çakıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asansörün düştüğü alanda çalışma yürüten ekipler, yaralılara ulaşarak güvenli bölgeye aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.