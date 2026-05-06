Türkeli ilçesinde, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları dualarla uğurlandı.

Türkeli Merkez Camii önünde, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 7 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda duygusal anlar yaşandı. Hacı adayları, kutsal yolculuk öncesi aileleri ve yakınlarıyla vedalaşarak helallik aldı.

İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü tarafından okunan dua sonrası tekbirler eşliğinde uğurlanan hacı adayları, gözyaşları ve dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Törende, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dilenirken, ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulunuldu. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.