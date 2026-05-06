Sinop Üniversitesi Araştırma Dekanlığı koordinasyonunda geliştirilen CONTATRAP Projesi, su kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi yaklaşımıyla uluslararası başarı elde ederek finale yükseldi.

Sinop Üniversitesi Araştırma Dekanlığı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen AB Proje Yazma Çalıştayı kapsamında geliştirilen CONTATRAP Projesi, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Proje yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Zehra Betül Öcal'ın üstlendiği çalışma, su kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekti. Toplam 121 proje arasından sıyrılarak yarı finale yükselen CONTATRAP, İstanbul'da düzenlenen uluslararası hızlandırma (bootcamp) programına katılmaya hak kazandı.

Değerlendirme sürecinin ardından ilk 12 proje arasına giren CONTATRAP, final aşamasına yükselerek önemli bir başarı elde etti. Projenin, 10 Haziran 2026 tarihinde Moldova'nın Kişinev kentinde gerçekleştirilecek final programında uluslararası jüri ve yatırımcılara sunulacağı bildirildi.