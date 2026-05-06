Sinop'ta düzenlenen etkinlikte, 3. Yaş Üniversitesi kursiyerleri ile üniversite öğrencileri Sarıkum'un eşsiz doğasında bir araya gelerek kuş gözlemi yaptı.

Sarıkum Tabiat Koruma Alanı'nda gerçekleştirilen 'Kuşaklar Arası Rekreasyon Etkinliği' ile gençler ve büyükler doğada keyifli vakit geçirdi. Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kübra Aşan koordinatörlüğünde, SUYASAM Yaşlı Dostu Turizm Ofisi adına düzenlenen etkinlik; akademik bilgiyi sosyal etkileşimle birleştirdi. Etkinliğe 3. Yaş Üniversitesi katılımcıları, Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri katılım sağladı.

Hem yürüdüler hem kuş gözlediler

Sarıkum Tabiat Koruma Alanı'nın zengin bitki örtüsü ve göl ekosisteminde gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak doğa yürüyüşü yapıldı. Ardından uzmanlar eşliğinde kuş gözlemi faaliyetine geçildi. Farklı yaş gruplarının bir arada olduğu etkinlikte, öğrenciler tecrübeli büyükleriyle sohbet etme imkanı bulurken, 3. Yaş Üniversitesi katılımcıları ise gençlerin enerjisiyle doğanın tadını çıkardı.