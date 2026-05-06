Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iki gün süren saha programı kapsamında farklı mahallelerde incelemelerde bulunarak devam eden çalışmaları denetledi ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı saha gezisi, Farilya Mahalle Muhtarlığı'ndan başladı. Başkan Mandalinci; altyapıdan çevre düzenlemelerine, esnafın taleplerinden mahallenin ihtiyaçlarına kadar birçok konuyu yerinde inceledi.

Muhtarlık ziyaretinin ardından Farilya Mahallesi'nde faaliyete başlayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na geçen Mandalinci, mevcut işleyiş hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında MUSKİ tarafından Kızılburun ve İnönü caddelerinde yürütülen çalışmalar da sahada kontrol edildi. Ayrıca Gündoğan ve Küçükbük sahil hattında devam eden düzenleme çalışmalarında gelinen son aşama değerlendirildi. Gündoğan Alanı projesi kapsamında planlanan otopark, meydan ve oyun parkı projelerinin sahada ele alınmasının ardından ilk günkü program sona erdi.

Saha programının ikinci gününe Gölköy Mahallesi'nde devam eden Başkan Mandalinci, Gölköy Plaj Kafe'de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından bölgede yeni bir planlama sürecinin başlatıldığını ifade etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerileri dinleyen Mandalinci, eksiklerin giderilmesi için ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verdi.

Saha çalışmalarının önemini vurgulayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 'En doğru tespiti sahada yapıyoruz. Bodrum'u makamdan değil sizleri dinleyerek sahadan yönetmeye devam edeceğiz' dedi.