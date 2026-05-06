Hıdırellez, Muğla'nın Marmaris ilçesi halk plajında düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Marmaris Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Hıdırellez Şenliği'nde ilçe sakinleri coşkuyla Hıdırellez'i kutladı. Halk plajında düzenlenen etkinlikte müzik eşliğinde dans eden vatandaşlar dileklerini yazarak belediye tarafından hazırlanan dilek ağacına astı, yakılan ateşlerin üzerinden atladı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü de geceye katılarak Hıdırellez ritüellerini yerine getirdi. Ateşin üzerinden atlayan Başkan Ünlü vatandaşların eğlencelerine ortak oldu. Bir konuşma yapan Başkan Ünlü, 'Hıdırellez hayırlı olsun, bolluk bereket getirsin. İnşallah barış dolu bir dünyada mutlu ve huzurlu bir biçimde yaşayalım. Marmaris'e de iyilikler getirsin. Bu akşam coşkumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Etkinliğe katılan yüzlerce vatandaş geç saatlere kadar süren şenlikte gönüllerince eğlendi.