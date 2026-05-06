Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu, 2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenen 6. Çocuk Koroları Şenliğinde önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin farklı illerinden toplam 32 koronun sahne aldığı şenlikte Muğla'yı temsil eden koro, biri akademik olmak üzere iki ödül kazanarak büyük bir gurur yaşattı.

Koro, şenlik kapsamında organizasyonun en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü. Ayrıca özendirme ödülü de kazanarak performansını taçlandırdı.

Yoğun hazırlık büyük başarı getirdi

Koro şefleri Erman Varol ve Müge Sude Turgut yaptıkları açıklamada, şenliğe yoğun bir hazırlık sürecinin ardından katıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Güzel Muğla'mızı temsil ettiğimiz Çanakkale'de düzenlenen 6. Çocuk Koroları Şenliği'ne çok iyi hazırlanarak gittik. Şenlik boyunca toplamda 32 koro sahne aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu olarak biri akademik ve en önemli ödüllerden olan 'Genel Teknik İntiba Başarı Ödülü' olmak üzere 2 ödül aldık'

Başkan Aras: 'Eğitimden sanata her alanda çocuklarımızın yanındayız'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların sanatsal ve sosyal gelişimine büyük önem verdiklerini belirterek elde edilen başarının kendilerini son derece gururlandırdığını ifade etti. Aras, 'Çocuklarımızın sanatla iç içe büyümesi; özgüven kazanmaları, kendilerini ifade edebilmeleri ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlamaları açısından çok kıymetli. Bu tür organizasyonlar, onların hem bireysel hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine önemli katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimden sanata her alanda çocuklarımızın yanında olmaya, onların yeteneklerini ortaya çıkaracak projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sanatsal faaliyetler ve kültürel projelerle çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.