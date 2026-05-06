Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen halk ekmek uygulaması ile vatandaşlar her bir ekmekte 7 lira tasarruf ediyor.

Ekonomik ve sosyal anlamda geniş bir kesime hitap eden halk ekmek uygulaması, şehrin birçok noktasında hizmet veriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren büfeler önünde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar uygun fiyatla kaliteli ve güvenilir ürünlere ulaşmanın memnuniyetini yaşıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan halk ekmek büfelerinde, piyasada 15 TL'ye satılan ekmek 8 TL'den vatandaşlara sunuluyor. Bu sayede vatandaşlar her ekmekte 7 TL tasarruf ediyor.

'Fiyatı ve kalitesi dört dörtlük'

Halk ekmek uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, 'Halk ekmekten çok memnunuz. Fiyatı, kalitesi ve lezzetiyle dört dörtlük. Sürekli buradan ekmek alıyoruz. Mısır ekmeği, çavdar, buğday ekmeği ve simit de oldukça güzel. Ordu'ya böyle bir hizmet kazandırdığı için Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'den Allah razı olsun, kendisine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandılar.