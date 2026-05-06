Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu katıldığı Okul Sporları floor curling müsabakaları bölge elemelerinde 3 takımla büyük bir başarıya imza atarak dereceye girdi.

Denizli'de düzenlenen floor curling bölge elemelerinde Muğla'yı temsil eden Köyceğiz Toparlar Ortaokulu, elde ettiği tarihi başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Küçük kız, küçük erkek ve karma kategorilerinde mücadele eden okul takımları, üstün performans sergileyerek üç kategoride de dereceye girip Sivas'ta düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla Köyceğiz Toparlar Ortaokulu, aynı anda üç farklı kategoride bölgeyi temsil edecek tek okul olarak önemli bir başarıya imza attı. Beden Eğitimi Öğretmeni Ramazan Demirci'nin rehberliğinde hazırlanan takımlar hem Muğla'yı hem de bölgelerini en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor. Okul yönetimi ve spor camiası, bu büyük başarıda emeği geçen öğretmen ve öğrencileri yürekten tebrik ederken, Sivas'ta yapılacak Türkiye finallerinde başarılarının devamını diledi.