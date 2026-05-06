Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yangınların önlenmesi, mücadele teknikleri ve söndürme çalışmalarında görev alacak personel ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik 'Yangın İşbaşı Eğitimleri' başladı.

Programın ilk ayağı, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Asparan bölgesinde gerçekleştirildi. Sahada görev alacak ekiplerin sezona hazır hale getirilmesi amacı ile yangın sezonu öncesinde tüm Orman İşletme Müdürlüklerinde düzenli olarak tekrarlanan eğitimlere, teknik personel, orman muhafaza memurları, işçiler ve gönüllüler katılım sağladı.

Muğla Bölge Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli mühendis Mehmet Oruç tarafından verilen eğitime; Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Müdür Yardımcısı Tümerkan Gül, orman işletme şefleri ve yangınlarda görev alacak personeller katıldı. Ayrıca Datça Orman İşletme Şefliği ekipleri, Aksaz Askeri Deniz Üssü yangın müdahale ekibi ile MAGAME-SAR, BAKUT ve orman gönüllüsü vatandaşlar da eğitimde yer aldı.

Eğitim programında katılımcılara; yangın söndürme organizasyonu, yangın içi haberleşme, ileri sürüş teknikleri, araç ve pompa kullanımı, söndürme ve soğutma metotları, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu donanım kullanımı ile hortum serme ve köpük uygulamaları gibi kritik başlıklarda hem teorik hem de pratik bilgiler verildi. Uygulamalı tatbikatlarla ekiplerin saha yeterliliği artırıldı.

Program sonunda katılımcılara sertifikaları Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin tarafından takdim edildi. Ardından düzenlenen senaryo tatbikatında ekipler; hortum serme, boru bağlama, köpük sıkma ve ekip koordinasyonu konularında yarıştı.

Bayır, Hisarönü, Marmaris merkez, Datça, Aksaz ve gönüllülerden oluşan 6 ekibin katıldığı etkinlikte süreyi mühendis Mehmet Oruç tuttu. Eğitim, tüm katılımcılara teşekkür edilerek 'kazasız bir yangın sezonu' temennisiyle sona erdi.