Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastane bünyesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı, eğitim sürecinin ardından düzenlenen törenle sona erdi.

Yoğun bakım ünitelerinde görev alacak hemşirelerin mesleki bilgi, beceri ve donanımlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen program, başarıyla tamamlandı. Eğitimlerini noktalayan hemşireler, düzenlenen kapanış töreninde sertifikalarını almanın gururunu yaşadı.

Hastanede gerçekleştirilen sertifika törenine; Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan, Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Canan Gürsoy, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü E. Gönül Korkmaz, müdür yardımcıları, Yoğun Bakım Eğitimi Program Sorumlusu Hemşire Sultan Arlı Olpak, yoğun bakım yandal uzmanlık asistanları ve sorumlu hemşireler katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, yoğun bakım gibi kritik bir alanda hemşirelerin uzmanlaşmasının hasta bakım kalitesine doğrudan katkı sağladığı vurgulandı. Program süresince bilgi ve tecrübelerini kursiyerlere aktaran eğitmenlere özverili katkılarından dolayı teşekkür edilirken, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan tüm hemşireler tebrik edildi.

Sertifika alan hemşirelerin, aldıkları bu kapsamlı eğitimle birlikte görev yerlerinde daha donanımlı bir şekilde hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.