Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Uluslararası Kıta Bisiklet Takımı, 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda sergilediği performansla dikkat çekti.

23 takım ve 27 ülkeden 161 sporcunun mücadele ettiği prestijli organizasyonda Muğla temsilcileri, sprint ve tırmanış etaplarında elde ettikleri derecelerle adından söz ettirdi.

Güçlü kadro ile Türkiye'yi temsil ettiler

Türkiye'yi temsil eden dört takımdan biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü; Arda Tekirdağ, Samet Bulut, Mehmet Kanat, Talha Tektaş, Rudolf Remki, İsmail Ozan Aşılıoğlu ve Halil İbrahim Doğan'dan oluşan kadrosuyla yarışta yer aldı.

Rudolf Remki Marmaris etaplarının yıldızı oldu

Takımın başarılı sporcusu Rudolf Remki, Marmaris etaplarında sergilediği üstün performansla öne çıktı. Remki, hem sprint hem de tırmanış kapılarını birinci sırada geçerek etaplara damga vurdu.

Talha Tektaş'tan Antalya'da çifte derece

Antalya etabında mücadele eden Talha Tektaş da önemli başarılara imza attı. Tektaş, sprint kapısında ikincilik elde ederken, tırmanış kapısını ilk sırada tamamladı.

Etap bazında güçlü performans

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, farklı etaplarda elde ettiği bu derecelerle yarış boyunca istikrarlı ve güçlü bir performans sergileyerek organizasyonun dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.

Başkan Aras Başarılı Bisikletçileri Kutladı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda elde ettiği başarıyla öne çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularını kutladı. Başkan Aras, 'Sporcularımız uluslararası düzeyde güçlü rakipler arasında gösterdiği performans Muğla adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Elde edilen derecelerin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin somut bir sonucudur. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kıta Bisiklet Takımı sporcularımızı, teknik ekip ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum' dedi.