Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencileri katıldığı bilgi yarışmasında il ikincisi oldu.

Tuna Sukuşu, Mert Akgök, Meriç Aksoy'dan oluşan Naip Hüseyin Anadolu Lisesi okul takımı Köyceğiz'i temsilen katıldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen II. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Bilgi Yarışması Kategorisi İl Finallerinde ikinci olarak gurur yaşattı. Öğrencilerinin başarısından dolayı mutlu olduklarını belirten Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.