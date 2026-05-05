Memorial Bodrum Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tekin Ersoy, yaz döneminde artış gösteren dış kulak yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, özellikle sık suyla temas eden bireylerin risk altında olduğunu ifade etti.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte deniz, havuz ve su aktiviteleri günlük yaşamda daha fazla yer alırken, artan sıcaklık ve nem bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Bu risklerin başında ise dış kulak yolu enfeksiyonları geliyor.

Uzmanlara göre 'yüzücü kulağı' olarak bilinen otitis eksterna; dış kulak yolunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ve genellikle bakteriyel ya da mantar kaynaklı gelişen bir enfeksiyon türü olarak öne çıkıyor. Kulak kepçesinden kulak zarına kadar uzanan dar kanal yapısının nemli kalması, mikroorganizmaların çoğalması için uygun ortam oluşturuyor. Yaz aylarında sık yüzme, kulakta suyun hapsolmasına neden olarak enfeksiyon riskini artırıyor.

Belirtiler ilk başta masum görünebilir

Dr. Ersoy, hastalığın ilk belirtilerinin genellikle kulakta kaşıntı ve hafif rahatsızlık hissiyle başladığını aktararak, 'İlerleyen süreçte şiddetli ağrı, kulakta dolgunluk hissi, akıntı ve işitme kaybı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Özellikle kulak önündeki kıkırdağa basıldığında hissedilen ağrı, hastalığın en belirgin işaretleri arasında yer alıyor. Tedavi edilmediği durumlarda enfeksiyon çevre dokulara yayılabiliyor. Risk faktörleri arasında; kirli veya klor dengesi bozulmuş havuzlarda yüzmek, dar kulak kanalı yapısı, kulak içi kulaklık ve işitme cihazlarının hijyenine dikkat edilmemesi, aşırı temizlik alışkanlıkları ve kozmetik ürünlerin kulak içine kaçması yer alıyor. Yaz aylarında bu faktörlerin bir araya gelmesi enfeksiyon riskini artırıyor. Genellikle doğru tedaviyle belirtiler birkaç gün içinde hafiflerken, tam iyileşme süreci 7 ila 10 gün arasında tamamlanıyor. Uzmanlar, semptomlar azalsa bile tedavinin yarım bırakılmaması gerektiğini vurguluyor' dedi.

Hastalıktan korunma yolları hakkında da bilgi aktaran Dr. Ersoy, 'Yüzme veya banyo sonrası kulakların nazikçe kurulanması, kulak içine pamuklu çubuk ya da yabancı cisim sokulmaması, uzun süre suda kalınacaksa su geçirmez silikon kulak tıkacı kullanılması öneriliyor. Ayrıca hijyenik ve klor dengesi uygun havuzların tercih edilmesi, kulak içi kulaklık ve işitme cihazlarının düzenli temizlenmesi, kozmetik ürünlerin kulak içine kaçmasının önlenmesi gerektiği belirtiliyor. Kulakta dolgunluk, kaşıntı veya ağrı hissedilmesi durumunda erken dönemde doktora başvurulmasını ve daha önce enfeksiyon geçirenlerin yüzme sonrası koruyucu damla kullanımı için hekime danışmasını öneriyor'