Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'na damga vurdu. Bilgi yarışması il finallerinde rakiplerini geride bırakan gençler, Muğla il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini başarıyla taçlandırmaya devam ediyor. Bakanlığın bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiği Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında, Menteşeli gençler sergiledikleri performansla kürsünün zirvesine çıktı. Koordinasyon ve hızın ön planda olduğu finallerde soğukkanlılığını koruyan ekip, zorlu rakiplerini eleyerek il şampiyonluğunu Menteşe'ye kazandırdı.

Uluslararası Gençlik Merkezi çatısı altında kendilerine sunulan imkanların bu başarıda büyük payı olduğunu belirten şampiyon gençler, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Bize sağlanan destekler ve hazırlık sürecindeki imkanlar sayesinde bu başarıya ulaştık. Menteşe'yi ve Muğla'yı bölge finallerinde de aynı azim ve kararlılıkla temsil ederek, kupayı şehrimize getirmek istiyoruz'