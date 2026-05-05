Maltepe'de 1 Mayıs ruhunu yaşatan sergi, sanatseverlerle buluştu. Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen '1 Mayıs Afişleri Sergisi', emeğin mücadelesini ve dayanışmanın gücünü sanat aracılığıyla gözler önüne seriyor. Sergide dünyanın farklı ülkelerinden emek hareketini konu alan çarpıcı afişler bir araya getirildi. Uluslararası emek mücadelesinin görsel hafızasını yansıtan eserler, 1 Mayıs'ın tarihi gelişimine ışık tutarken ziyaretçilere güçlü bir farkındalık sunmayı amaçlıyor. Sanatseverler ve emek tarihiyle ilgilenenler için dikkat çekici bir buluşma noktası olan sergi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 13 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.