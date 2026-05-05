Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri' çerçevesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ata Sebzeleri Projesi' ile üreticiler yerli ve milli tohumlarla buluşturulmaya devam ediyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen proje çerçevesinde, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde fide dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Müdürü Seyfettin Baydar, ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek üreticilere fidelerini teslim etti.

2026 yılı hedefleri doğrultusunda proje kapsamında il genelinde toplam 500 bin adet ata sebze fidesi ve 40 kilogram ata tohumu dağıtılacak. Ayrıca 500 üreticiye yüzde 75 hibeli destek sağlanarak yerel üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kadın üreticilerin aktif rol aldığı proje, sadece tarımsal üretimi artırmakla kalmayıp kırsalda istihdama da önemli katkı sunuyor. Yetkililer, ata tohumlarının yaygınlaştırılmasıyla birlikte hem biyolojik çeşitliliğin korunmasının hem de sürdürülebilir tarımın desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.