Trafik güvenliğinin artırılması ve sahadaki denetimlerin sıkılaştırılması amacıyla düzenlenen yüksek düzeyli trafik toplantısı, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 15 il valisinin yer aldığı kritik Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısında hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye genelinde trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak adına yürütülen mevcut uygulamalar ve gelecek dönem stratejileri masaya yatırıldı.

Toplantının ana gündem maddesini, yollardaki can ve mal güvenliğini korumaya yönelik denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması oluşturdu. 15 ilin valisiyle yapılan görüşmelerde, sahadaki uygulama birliğinin sağlanması ve iller arası koordinasyonun güçlendirilmesi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi hedeflenen toplantıda, özellikle yoğun güzergahlarda izlenecek yeni yol haritası üzerinde duruldu. Vali Dr. İdris Akbıyık ve beraberindeki heyet, Muğla özelinde yürütülen trafik önlemleri ve denetim verilerini paylaşırken, Bakanlık tarafından belirlenen stratejik planların sahaya yansıtılması noktasında tam kararlılık vurgulandı.

Toplantı sonunda, trafik güvenliğinin sadece denetimlerle değil, kurumlar arası güçlü bir iş birliği ve koordinasyonla sürdürülebilir hale getirileceği ifade edildi.