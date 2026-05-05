Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde seyir halindeki D.A. (17) yönetimindeki 22 AFK 756 plakalı motosiklet ile aynı istikamette giden H.L. (20) yönetimindeki 22 AEN 610 plakalı otomobil çarpıştı. Kazda, devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasında bulunan İ.A. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.