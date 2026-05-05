Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.E.K (17) yönetimindeki 22 AFC 681 plakalı motosiklet ve İ.A. (28) yönetimindeki 22 AEH 650 plakalı motosiklet, Aşağı Zaferiye Mahallesi Akasya Sokak kesişimine geldiklerinde kafa kafaya çapıştı. Savrulan motosikletlerden düşen sürücüler İ.A. ve H.E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.